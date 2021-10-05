«Ее рюкзак нашли в магазине»: в Новосибирской области пропала рыжая девушка в белых кроссовках

В Новосибирской области ищут 21-летнюю Юлию Сергеевну Синцеву. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 21-летнюю Юлию Сергеевну Синцеву. Девушка пропала из поселка Никольский в Тогучинском районе еще 3 сентября. Как пояснили КП-Новосибирск поисковики, в день своего исчезновения сибирячка собиралась ехать в Тогучин. Однако, как выяснилось позже, туда девушка так и не добралась.

— Рост: 155 сантиметров, плотное телосложение, рыжие волосы до плеч, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения сибирячка была одета в черную футболку, черные джинсы и белые кроссовки.

Через какое-то время после ее исчезновения, рюкзак девушки нашли в одном из местных магазинов как бесхозные. Однако как он там оказался — уже никто не помнит. Родные девушки отмечают, что ранее она уезжала из дома на некоторое время, но всегда была на связи с семьей. А сейчас она не отвечает на звонки и сообщения в соцсетях.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Юлия или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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