В Новосибирске уборщицу ранили заточкой в подвале многоэтажки

В Новосибирске в подвале жилого дома на улице Железнодорожной неизвестные напали на уборщицу с заточкой. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске в подвале жилого дома на улице Железнодорожной неизвестные напали на уборщицу с заточкой. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 3 октября. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

— По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сама пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.