В Новосибирске уборщицу ранили заточкой в подвале многоэтажки

В Новосибирске в подвале жилого дома на улице Железнодорожной неизвестные напали на уборщицу с заточкой.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске в подвале жилого дома на улице Железнодорожной неизвестные напали на уборщицу с заточкой. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 3 октября. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
— По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сама пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.
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