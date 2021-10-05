Новосибирцам пообещали аномально теплый ноябрь в 2021 году

Синоптики пообещали сибирякам аномально теплый ноябрь в 2021 году.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Синоптики пообещали сибирякам аномально теплый ноябрь в 2021 году. Примерный прогноз составил Гидрометцентр России.
— Средняя месячная температура воздуха выше нормы предполагается на в Сибирском федеральном округе, — сообщили в Гидрометцентре.
Теплое завершение осени синоптики также прогнозируют для Урала, Якутии и Забайкалья. Точность подобных прогнозов, как отмечают сами специалисты, в последнее время возросла до 58-81%
В свою очередь синоптики сервиса Яндекс. Погода сибирякам в ноябре обещают колебания температуры в районе +2…-8 градусов, облачность и периодические осадки в виде дождя и мокрого снега.
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