Новосибирцам пообещали аномально теплый ноябрь в 2021 году

Синоптики пообещали сибирякам аномально теплый ноябрь в 2021 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики пообещали сибирякам аномально теплый ноябрь в 2021 году. Примерный прогноз составил Гидрометцентр России.

— Средняя месячная температура воздуха выше нормы предполагается на в Сибирском федеральном округе, — сообщили в Гидрометцентре.

Теплое завершение осени синоптики также прогнозируют для Урала, Якутии и Забайкалья. Точность подобных прогнозов, как отмечают сами специалисты, в последнее время возросла до 58-81%

В свою очередь синоптики сервиса Яндекс. Погода сибирякам в ноябре обещают колебания температуры в районе +2…-8 градусов, облачность и периодические осадки в виде дождя и мокрого снега.

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