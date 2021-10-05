Новосибирцев возмутил автомобилист, объезжающий пробку по дорожкам у Монумента Славы

Сибиряк решил объехать пробку по тротуару. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Во вторник, 5 октября, новосибирцы засняли на видео иномарку, ехавшую прямо по дорожкам у Монумента Славы. Сибиряков возмутил такой маневр автомобилиста, они выложили ролик в сеть. Как предположили очевидцы, таким образом водитель мог пытаться объехать пробку.

— На Монументе Славы водитель кроссовера Mazda CX-5 промчался по тротуару мимо стоящих в пробке автомобилистов на улице Пархоменко, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно как автомобилист проезжает в неположенном месте, а пешеходы впереди разбегаются в стороны. Информацию о нарушителе уже передана в отдел пропаганды ГИБДД по городу Новосибирск.

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