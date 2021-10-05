Новосибирский суд оставил в колонии застройщика, обманувшего дольщиков на 200 миллионов рублей

Новосибирский суд оставил в колонии застройщика, обманувшего дольщиков на сотни миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирский суд оставил в колонии застройщика, обманувшего дольщиков на сотни миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 5 октября. Напомним, главу обанкротившейся компании «СУ-17» признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере: вместе с подельником он похитил около 200 миллионов рублей у 130 дольщиков. Люди заплатили за широко разрекламированные квартиры в строящемся доме на улице Печатников, однако в итоге он так и не был возведен. Сибиряки остались без денег и без жилья.

Весной 2020 года застройщика осудили на пять лет в колонии строгого режима и оштрафовали на 200 тысяч. Сибиряк просил заменить ему неотбытую часть наказания ограничением свободы. Однако суд ему отказал.

— Ходатайство обвиняемого о замене неотбытой части тюремного срока более мягким видом наказания, оставлено без удовлетворения, — пояснили в Первомайском районном суде.

Свое наказание мужчина продолжит отбывать в колонии.

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