Новосибирский суд оставил в колонии застройщика, обманувшего дольщиков на 200 миллионов рублей

Новосибирский суд оставил в колонии застройщика, обманувшего дольщиков на сотни миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирский суд оставил в колонии застройщика, обманувшего дольщиков на сотни миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 5 октября. Напомним, главу обанкротившейся компании «СУ-17» признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере: вместе с подельником он похитил около 200 миллионов рублей у 130 дольщиков. Люди заплатили за широко разрекламированные квартиры в строящемся доме на улице Печатников, однако в итоге он так и не был возведен. Сибиряки остались без денег и без жилья.
Весной 2020 года застройщика осудили на пять лет в колонии строгого режима и оштрафовали на 200 тысяч. Сибиряк просил заменить ему неотбытую часть наказания ограничением свободы. Однако суд ему отказал.
— Ходатайство обвиняемого о замене неотбытой части тюремного срока более мягким видом наказания, оставлено без удовлетворения, — пояснили в Первомайском районном суде.
Свое наказание мужчина продолжит отбывать в колонии.
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