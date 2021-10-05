Главаря банды приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирцев, продававших наркотики, отправили в колонию. В 2019 году неизвестный через интернет нашел пятерых молодых парней, кто мог бы делать закладки по городу. Один из компании решил привлечь к этому делу своего знакомого.

— Шесть парней с августа 2019 года по апрель 2020 года продавали наркотические средства. В целом они продали около 100 грамм. Было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям за покушение на сбыт и сбыт в том числе, — рассказала КП-Новосибирск Жанна Леонова, старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирской области.

Октябрьский районный суд приговорил главаря банды к 13 годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Его подельникам придется отсидеть меньше. Им дали от 5 до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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