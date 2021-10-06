Погода в Новосибирске на 6 октября 2021 года: что обещают синоптики

По-прежнему пасмурно, идет дождь и мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 6 октября 2021 года: на улице по-прежнему будет холодно и сыро. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +6…+8 градусов, ночью — -1...+1. Будет облачно с прояснениями, ночью будет небольшой дождь с мокрым снегом, днем — преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9, местами до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области, предупреждают синоптики, местами выпавший снег уже может не растаять.

Более оптимистичный прогноз дает «Яндекс Погода». По данным сервиса, днем ненадолго выглянет из-за туч солнце. Температура утром составит около +4…+6 градусов.

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