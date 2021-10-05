В Новосибирске День учителя 5 октября отмечают более 8 тысяч педагогов

В Новосибирске в 2021 году День учителя отметят 8839 педагогов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в 2021 году День учителя отметят 8839 педагогов. Об этом рассказали в мэрии города.

— Впервые за последние три года показатель среднего возраста педагогов младше 40 лет (2020/2021 учебный год — 39 лет; 2019/2020 — 45 лет; 2018/2019 — 43 года), — пояснили КП-Новосибирск в городской администрации. — При этом в некоторых школах учителя по основным предметам (русский язык и литература, математика, физика) обычно старше своих коллег. По городу средний показатель: физика — 53 года, русский язык — 51 год, математика — 48 лет.

В мэрии также отметили, что в школы идут работать много молодых педагогов. В этом году в учебные учреждения пришли работать 323 молодых педагога . А всего доля учителей до 35 лет составляет 31,1%.

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