Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Здоровье5 октября 2021 12:59

В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 11 пенсионеров

Оперативный штаб областного правительства опубликовал свежую статистику
Надежда РЫЖКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Всего коронавирусом заразились 169 человек за сутки.

Всего коронавирусом заразились 169 человек за сутки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 11 человек.

— Умерли пять мужчин в возрасте 67, 68, 72, 83, 84 лет, две женщины в возрасте 62 года и женщины в возрасте 71, 72, 80 и 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 044 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 169 человек, с выздоровлением выписали 124 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 64 386 случаев коронавируса, в том числе у 5 512 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 50 893 пациента.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 092 пациента, в том числе 31 ребенок. В отделениях реанимации находятся 230 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber