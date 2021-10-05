В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 11 пенсионеров

Всего коронавирусом заразились 169 человек за сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 11 человек.

— Умерли пять мужчин в возрасте 67, 68, 72, 83, 84 лет, две женщины в возрасте 62 года и женщины в возрасте 71, 72, 80 и 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 044 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 169 человек, с выздоровлением выписали 124 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 64 386 случаев коронавируса, в том числе у 5 512 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 50 893 пациента.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 092 пациента, в том числе 31 ребенок. В отделениях реанимации находятся 230 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов.

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