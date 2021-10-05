Новосибирцы через суд требуют снести самострой возле ДК «Строитель»

Сибирячка через суд потребовала снести здание в центре города, построенное вплотную к ее дому. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительница Новосибирска через суд потребовала снести здание в центре города, которое самовольно построили прямо вплотную к ее дому. Речь идет о бизнес-центре на улице Селезнева, 47.

Возведена эта постройка была в 2015 году, но Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города не выдало разрешение на его ввод в эксплуатацию. Хотя бизнес-центр при этом полностью функционирует: там располагается сразу несколько организаций. Как сообщается в картотеке Арбитражного суда Новосибирска, предприниматели, которые и возвели постройку, в 2018 году обращались с требованием признать на здание право собственности. Арбитраж требование бизнесменов удовлетворил, однако позже оно было оспорено в апелляционной инстанции сибирячкой, чей частный дом находится буквально вплотную к бизнес-центру, что нарушает нормы градостроительства.

Седьмой арбитражный апелляционный суд решил пересмотреть дело заново. Если же прошлое решение суда будет отменено, то здание могут снести как самовольную постройку.

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