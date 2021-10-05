Голодный новосибирский пенсионер не смог заплатить за печенье и съел его прямо у прилавка

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Это происшествие, которое трудно отнести к какой-либо категории, случилось в магазине, охраняемом Агентством Безопасности ГВАРДИЯ. Нарушителем закона оказался мужчина в возрасте, вероятно психически нездоровый и к тому же очень голодный.

Сигнал тревоги из супермаркета на улице Зорге поступил в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в субботу в 19.38. Продавцы нажали КТС, увидев, как пожилой мужчина открыл пачку печенья и принялся жадно поедать его. Денег на оплату товара у него при этом не оказалось. Сумма ущерба составила 40 рублей - такова стоимость пачки съеденного печенья.

Прибывшие на вызов «гвардейцы», разобравшись в ситуации совместно с администрацией магазина, приняли решение не задерживать нарушителя. И дело даже не в том, что причиненный ущерб оказался незначительным. Все свидетели данного происшествия прониклись человеческим сочувствием к несчастному, а многие покупатели выразили желание оплатить ущерб.