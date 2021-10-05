Мэр Новосибирска заявил о возможной отмене массовых мероприятий из-за ковида

На данный момент в городе наблюдается рост заболеваемости ковидом
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мэр Новосибирска допускает возможность отмены мероприятий с больший скоплением людей. Об этом он рассказал после того, как глава Роспотребнадзор озвучил установки, а именно то, что по всей стране отменяются массовые мероприятия.
— Пока не изменили режим наполняемости залов — он по-прежнему 50. Кроме того, прозвучавшие вчера от Поповой установки — никаких массовых мероприятий с участием более 3-х тысяч человек. А фактически это означает отмену всех мероприятий, которые у нас могли бы проводиться, — пояснил мэр на оперативном совещании.
Кроме этого, он лично отметил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. Поэтому требования к масочному режиму будут ужесточаться, добавил Локоть.
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