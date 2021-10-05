В Новосибирске начальник пассажирского поезда обвиняется в подкупе проверяющей инстанции

Мужчина хотел избежать проблем в ходе ревизий Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальник пассажирского поезда в Новосибирске подкупил руководителя ревизорской службы, чтобы знать, в какие дни будут проходить проверки. Так, 18 тысяч рублей в виде взятки в декабре 2015 года поступили на счет ревизора. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Дзержинский районный суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу, — уточнили в ведомстве.

Мужчине грозит за это уголовное преступление три года лишения свободы.

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