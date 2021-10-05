Полицейские поймали пешехода-нарушителя с килограммом героина. Фото: МВД 54.

Экипаж ГИБДД, находясь на патрулировании, заметил пешехода, который шел по обочине со стороны села Криводановки в сторону Новосибирска. Он оказался нарушителем — на его одежде не было светоотражающих элементов. Автоинспекторы остановили его и пригласили в служебный автомобиль, чтобы оформить протокол. Вскоре выяснилось, у пешехода с собой была крупная партия наркотиков. Об этом во вторник, 5 октября, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Пешеход волновался и сильно нервничал. Когда он садился в машину сотрудников ДПС, уронил черный полиэтиленовый пакет. В пакете было порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, в свертке лежал героин. Масса наркотика составила 1 килограмм, — уточнили в ведомстве.

Полицейские установили, 29-летний мужчина приехал в Новосибирск накануне из соседнего региона. Он заявил правоохранителям, что приехал в город, чтобы найти работу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На время следствия его пометили в СИЗО.

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