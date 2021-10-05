В новосибирский музей передадут космический корабль «Восток» для реставрации

Космический корабль будет передан специалистам для реставрации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске отреставрируют спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Объект хранится на территории Новосибирского опытного завода измерительный приборов. Далее он займет свое место в доме-музее теоретика полетов в космос Юрия Кондратюка. Об этом сообщает ТАСС.

— После передачи аппарата он направится на СибНИА им. Чаплыгина, где будет восстановлен под руководством директора фирмы «Авиареставрация», профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимира Бернса, — рассказала изданию директор музея Елена Щукина.

Известно, что на «Востоке» 12 апреля 1961 году свой полет совершил космонавт Юрий Гагарин. Корабль-спутник в отличии от других себе подобных не мог делать орбитальные маневры. На нем можно было совершить полет до 10 суток, высота его составляет 4,4 метра, масса — более 4 тысяч килограмм.

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