АО «РЭС» поздравляет педагогов с профессиональным праздником

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Образ наставника занимает особое место в жизни каждого человека, ведь педагоги оказывают огромное влияние на процесс формирования и становления личности учащихся.

В Новосибирской области в тесном взаимодействии с аппаратом детского омбудсмена, министерством образования региона и администрациями учебных заведений важную задачу решают и энергетики. В силу специфики своей производственной деятельности АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие региона считает своим долгом проведение просветительской и профилактической работы для подрастающего поколения.

Специалисты компании ставят перед собой непростую задачу - дополнить школьную программу обучения обязательными и нужными знаниями - правилами безопасного поведения с электричеством. На протяжении последних нескольких лет энергетики на регулярной основе проводят разнообразные мероприятия по профилактике электротравматизма.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Безусловно, именно благодаря таланту и профессионализму педагогов удается донести эти жизненно важные знания детям и подросткам, привить им с самого раннего детства основные правила электробезопасности.

Уважаемые учителя! В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за мудрость и терпение, за способность вселять в сердца людей самые добрые помыслы и светлые надежды. Желаем каждому преподавателю здоровья и благополучия, творческой энергии, талантливых и благодарных учеников.