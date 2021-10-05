Сибиряки поймали серийного грабителя и обезвредили неадекватного мужчину с кухонным тесаком

Вячеслав Сковородников, Сергей Карлов и Алексей Кудашев. Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ состоялось награждение бойцов групп быстрого реагирования, проявивших себя при задержании опасных преступников в сентябре.

За поимку серийного грабителя табачного киоска были отмечены водитель экипажа ГБР-72 Сергей Карлов, боец Алексей Кудашев и оперативный дежурный Вячеслав Сковородников. Слаженная работа ГБР и дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, а также отличная физическая форма бойцов позволили 11 сентября задержать вора с поличным. Показания злоумышленника теперь позволят органам правопорядка найти других участников этого и аналогичных преступлений на территории города.

Профессионализм, образцовую гражданскую позицию и неравнодушие проявил еще один экипаж быстрого реагирования ГВАРДИИ. Выехав утром 16 сентября по сигналу тревоги, бойцы ГБР-76 Дмитрий Козырев и Виталий Кондратьев обезвредили на улице Петухова неадекватного мужчину, вооруженного большим кухонным тесаком. Он не только пинал стены и двери магазинов, но и представлял реальную опасность жизни и здоровью горожан, которые в это раннее время уже шли на работу.

Дмитрий Козырев, Виталий Кондратьев, Олег Вожаков и Александр Шабанов. Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Быстрая реакция на тревожную кнопку бойцов ГБР-6 Александра Шабанова и Олега Вожакова позволили наконец-то схватить похитителя дорогого алкоголя из магазинов в районе улицы Авиастроителей. Охота на казавшегося до этого момента неуловимым алковора продолжалась почти два месяца и, наконец, завершилась его поимкой.

Отличившиеся сотрудники в торжественной обстановке были награждены почетными грамотами и денежными премиями.