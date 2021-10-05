Два грузовика спровоцировали огромную пробку в районе площади Энергетиков в Новосибирске

Пробка уже не сильно плотная на это участке. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на левом берегу образовалась большая пробка в районе площади Энергетиков. Причиной затора стало столкновение двух грузовиков, об этом сообщает группа «АСТ-54».

— Участники аварии оставили 1,5 полосы для проезда в сторону переправы, спровоцировав многочисленные заторы на левом берегу, — пишет автор поста.

Сейчас участники движения начинают выезжать из затора. Но по словам водителей, около соседней площади Труда ситуация до сих пор напряженная.

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