Два грузовика спровоцировали огромную пробку в районе площади Энергетиков в Новосибирске

Пробка уже не сильно плотная на это участке. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на левом берегу образовалась большая пробка в районе площади Энергетиков. Причиной затора стало столкновение двух грузовиков, об этом сообщает группа «АСТ-54».
— Участники аварии оставили 1,5 полосы для проезда в сторону переправы, спровоцировав многочисленные заторы на левом берегу, — пишет автор поста.
Сейчас участники движения начинают выезжать из затора. Но по словам водителей, около соседней площади Труда ситуация до сих пор напряженная.
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