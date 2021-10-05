В Новосибирске водитель троллейбуса устроил тройное ДТП. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 5 октября, троллейбус № 5 устроил тройное ДТП на Красном проспекте. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места аварии.

— Троллейбус собрал «паровозик». Около дома Красный проспект, 161 водитель общественного транспорта не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. После чего «Тойоту» отбросило на автомобиль Nissan, который ехал в попутном направлении, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск».

Судя по фото с места ДТП, иномарки получили серьезные повреждения — у них выбило стекла.

В результате столкновения никто не пострадал. Авария затруднила движение на этом участке.

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