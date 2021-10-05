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Происшествия5 октября 2021 5:18

В Новосибирске кроссовер столкнулся с маршруткой

Авария затруднила движение
Мария ГРИГОРЯН
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Иномарку от удара отбросило на островок безопасности. Фото: стоп-кадр с видео

Иномарку от удара отбросило на островок безопасности. Фото: стоп-кадр с видео

Во вторник, 5 октября, в Новосибирске на пересечении Винаповского моста и улицы Мира столкнулись 29-я маршрутка и Renault Duster. От удара кроссовер слетел на островок безопасности. Кадры с места ДТП выложили в соцсети очевидцы.

— В аварии никто не пострадал. Столкновение оформлено с материальным ущербом, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП установят полицейские.

Маршрутка и иномарка затруднили движение на пересечении Винаповского моста
Источник видео: "АСТ-54"

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