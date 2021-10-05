В Новосибирской области завершается грибной сезон

Новосибирцы ведрами собирают урожай. Фото: Константин Зеленцов

Жители Новосибирска продолжают охоту на грибы, несмотря на неблагоприятную погоду и подходящий к концу сезон. Последние грибы можно встретить в Завьялово, в Коченевском районе, в Спирино. Сибиряки хвастаются своими результатами в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирска».

— Не доезжая Завьялово в смешанном лесу в последний момент нарвались на три ведра. Несмотря на снег с дождем за 5 с половиной часов. Поездка удалась с грандиозным успехом! — пишет сибиряк.

Большой урожай встречается не у всех, но новосибирцы уходят довольными своим «уловом».

— Весь промок, но того стоило. Сегодня Коченевский район, все что удалось найти, — делится впечатлением от охоты подписчик сообщества.

Последние грибы можно встретить в Завьялово, в Коченевском районе, в Спирино. Фото: Леонид Сунцов.

Мотивация у грибников большая — пока грибы растут, завершать сезон сибиряки не намерены. Так, например, сейчас можно собрать много опят.

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