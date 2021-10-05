В Новосибирской области завершается грибной сезон

Новосибирцы ведрами собирают урожай. Фото: Константин Зеленцов
Жители Новосибирска продолжают охоту на грибы, несмотря на неблагоприятную погоду и подходящий к концу сезон. Последние грибы можно встретить в Завьялово, в Коченевском районе, в Спирино. Сибиряки хвастаются своими результатами в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирска».
— Не доезжая Завьялово в смешанном лесу в последний момент нарвались на три ведра. Несмотря на снег с дождем за 5 с половиной часов. Поездка удалась с грандиозным успехом! — пишет сибиряк.
Большой урожай встречается не у всех, но новосибирцы уходят довольными своим «уловом».
— Весь промок, но того стоило. Сегодня Коченевский район, все что удалось найти, — делится впечатлением от охоты подписчик сообщества.
Последние грибы можно встретить в Завьялово, в Коченевском районе, в Спирино. Фото: Леонид Сунцов.
Мотивация у грибников большая — пока грибы растут, завершать сезон сибиряки не намерены. Так, например, сейчас можно собрать много опят.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер