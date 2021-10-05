Пробки в Новосибирске на утро 5 октября 2021 года: затор на Советском шоссе

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 5 октября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 5 октября 2021 года: затор образовался на Советском шоссе. Также сложно проехать по улицам Бронной и Оловозаводской. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Мира, Петухова и Троллейной. Сложно проехать по улицам Немировича-Данченко, Титова и Плахотного. Затруднено движение по улицам Станиславского, Котовского и Ватутина. Заторы наблюдаются на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Покрышкина, Студенческую и Блюхера.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Зыряновской, Добролюбова и Бориса Богаткова. Пробки сковали и улицы Военную, Орджоникидзе и Октябрьскую магистраль.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 5 октября, достиг 7 баллов.

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