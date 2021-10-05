Врачи новосибирской психбольницы украли у пациентов более 6 миллионов рублей

Медики украли более 6 миллионов рублей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Три медика государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы № 3 обокрали пациентов более чем на 6 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
— Три года обвиняемые, злоупотребляя своим положением и психическим состоянием пациентов, получали доступ к банковским картам 12 подопечных. За это время они совершили через систему дистанционного банковского обслуживания «мобильный банк» хищения денег с их банковских счетов, — сообщает ведомство.
Следствие выяснило, что заведующая отделением получала взятки на сумму более двух миллионов рублей за размещение и лечение в лечебном учреждении.
Уголовное дело направлено в суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу.
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