Врачи новосибирской психбольницы украли у пациентов более 6 миллионов рублей

Медики украли более 6 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Три медика государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы № 3 обокрали пациентов более чем на 6 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

— Три года обвиняемые, злоупотребляя своим положением и психическим состоянием пациентов, получали доступ к банковским картам 12 подопечных. За это время они совершили через систему дистанционного банковского обслуживания «мобильный банк» хищения денег с их банковских счетов, — сообщает ведомство.

Следствие выяснило, что заведующая отделением получала взятки на сумму более двух миллионов рублей за размещение и лечение в лечебном учреждении.

Уголовное дело направлено в суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу.

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