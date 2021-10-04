Новосибирцев предупредили о включении сирен шестого октября

В МЧС новосибирцев предупредили о включении сирены в среду, шестого октября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МЧС новосибирцев предупредили о включении сирены в среду, шестого октября. В этот день будут проводиться комплексные проверки готовности систем оповещения населения.

— С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалах, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве людей просят сохранять спокойствие и напоминают о том, что аналогичные учения уже проходили в этом году третьего марта.

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