Председателя комитета мэрии Новосибирска приговорили к пяти годам колонии за взятку

Двух сотрудников новосибирской мэрии осудили за взятку. Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Двух сотрудников новосибирской мэрии осудили за взятку. Приговор председателю комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии и бывшему эксперту того же комитета вынесли в Центральном районном суде в понедельник, 4 октября.

— Следствием и судом установлено, что 22 октября 2019 года мужчины получили взятку в 110 тысяч рублей за заведомо незаконные бездействия в виде непривлечения к административной ответственности компании, которая залила фундамент для постройки павильона на улице Фабричной без разрешения на производство земляных работ, — пояснили в областном Следственном комитете. — Сотрудники комитета не направили материалы о совершенном нарушении в административную комиссию Центрального округа и не сообщили об этом другим контролирующим органам.

Их признали виновными в получении взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя по статье 290 УК РФ. Несмотря на то, что свою вину сибиряки не признали, суд приговорил председателя комитета к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 550 тысяч рублей и запрету занимать руководящие должности в органах на пять лет. А эксперта комитета осудили на 4,6 года условно и оштрафовали на 110 тысяч.

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