Погода в Новосибирске на 5 октября 2021 года: не забудьте зонты

Мокрый снег и дождь не заканчиваются. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 5 октября 2021 года: неделя дождей и пасмурного неба продолжается. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +4…+6 градусов, ночью — 0...-2. Будет облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9, местами до 14 метров в секунду. По Новосибирской области будет +3…+8 градусов днем и -0…-5 градусов ночью. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, при прояснениях, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает утром мокрый снег, а вечером — дождь. Температура утром составит около +1 градуса, днем — +3…+4.

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