«Думали, что он в больнице»: в Новосибирске ищут 69-летнего пенсионера в шапке-ушанке

В Новосибирске ищут 69-летнего Владислава Васильевича Володина. (фотография 20-летней давности) Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 69-летнего Владислава Васильевича Володина. Мужчина ушел из дома рано утром 11 сентября. Какое-то время родные думали, что он находится в больнице, однако когда приехали его навестить, выяснилось, что он туда не ложился. Телефоном сибиряк практически не пользуется, на связь с семьей он не выходил. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы с проседью, синие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черное пальто, черные штаны, черные ботинки и черная шапка-ушанка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. По словам поисковиков, пенсионер хоть и ходит медленно, однако все же может свободно передвигаться по городу.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Владислав Васильевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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