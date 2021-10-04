Бобер плыл в сторону рыбаков. Фото: скриншот из видео
В Новосибирской области рыбаки засняли бесстрашного бобра, решившего искупаться. Новосибирцы заметили его в реке Обь в Нижнем Сузуне. Мужчины только собрались отчаливать от берега, как заметили на берегу грызуна.
— Сначала было непонятно, кто там стоит. Мы присмотрелись и поняли, что это бобер. Он медленно зашел в воду и поплыл в нашу сторону, — рассказал КП-Новосибирск один из рыбаков.
На кадрах видно, что бобер быстро перебирая лапками держал курс в сторону лодки. Однако потом резко сменил свое направление и ушел под воду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер