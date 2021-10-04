Бобер плыл в сторону рыбаков. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области рыбаки засняли бесстрашного бобра, решившего искупаться. Новосибирцы заметили его в реке Обь в Нижнем Сузуне. Мужчины только собрались отчаливать от берега, как заметили на берегу грызуна.

— Сначала было непонятно, кто там стоит. Мы присмотрелись и поняли, что это бобер. Он медленно зашел в воду и поплыл в нашу сторону, — рассказал КП-Новосибирск один из рыбаков.

На кадрах видно, что бобер быстро перебирая лапками держал курс в сторону лодки. Однако потом резко сменил свое направление и ушел под воду.

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