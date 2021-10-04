Следователи задержали мужчину, обвиняемого в убийстве сибирячки в 2013 году

В Новосибирске 30-летнего мужчину задержали по обвинению в убийстве 8-летней давности. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске 30-летнего мужчину задержали по обвинению в убийстве 8-летней давности. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В областном Следственном комитете рассказали подробности произошедшего.

— Следствием установлено, что ночью 30 апреля 2013 года мужчина вместе с двумя девушками был в квартире дома №2 по улице Титова. Между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый набросился на сибирячек с ножом. От полученных травм 24-летняя девушка скончалась на месте, а 22-летняя была доставлена в больницу, где ее прооперировали. Мужчина с места преступления сбежал, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

В феврале 2014 года расследование дело было приостановлено. Подозреваемый был объявлен в международный розыск, судом заочно было вынесено решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Через некоторое время правоохранители повторно изучили уголовное дело и вскоре им удалось найти подозреваемого, который находился на тот момент в Казахстане. Он был задержан, а расследование уголовного дела возобновлено.

Сейчас мужчина находится под стражей. Свою вину в преступлении он признал частично.

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