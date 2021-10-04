Более шести тысяч новосибирцев остались без света из-за аварии на электросетях

Более шести тысяч новосибирцев остались без электричества из-за аварии на электросетях. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Более шести тысяч новосибирцев остались без электричества из-за аварии на электросетях. Произошел инцидент рано утром в понедельник, 4 октября.

— В 5:10 в результате повреждения кабельных линий электропередачи произошло аварийное отключение, что привело к нарушению электроснабжения в микрорайоне «Матрешкин двор» (ул. Петухова, ул. Дмитрия Шмонина). Возможной причиной повреждения кабеля стали несанкционированные работы с разрытием грунта в пределах охранной зоны кабельной линии, которые осуществлялись в рамках обустройства пешеходного тротуара, — сообщили в компании «РЭС». — Бригады энергетиков выехали на место для устранения неполадок.

Уже к шести часам утра электроснабжение удалось восстановить в 5 трансформаторных подстанциях, части МКД и школы по ул. Виктора Шевелева, 3. Для того, чтобы свет был в оставшихся двух детских садах и жилых домах были подключены резервные источники питания.

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