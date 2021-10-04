В Новосибирске дождь со снегом прекратится к 7 октября

Погода не порадует сибиряков.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Ближайшие дни погода не порадует сибиряков: вплоть до 6 октября дожди со снегом будет идти каждый день, воздух прогреется до плюс 8 градусов. 7 октября осадки прекратятся, но похолодает: по данным новосибирского гидрометцентра, днем ожидается плюс 4 градуса, а ночью столбик термометра опустится до минус 2 градусов.
А к 8 октября наконец-то потеплеет: по данным портала «Яндекс», днем будет плюс 6 градусов.В субботу, 9 октября, и вовсе столбик термометра покажет плюс 11 градусов, но опять пойдут дожди.
10 октября снова похолодает: днем будет плюс 5 градусов, а ночью - плюс 2 градуса.
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