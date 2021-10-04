В Бердске загорелся автомагазин: на месте работали пожарные

В Бердске загорелся торговый павильон. ЧП произошло в понедельник, 4 октября. Фото: ГУ МЧС по Новосибирск

В Бердске загорелся торговый павильон. ЧП произошло в понедельник, 4 октября. К счастью, на место оперативно прибыли пожарные.

— Сегодня в 14:29 по местному времени в пожарную охрану города Бердска поступило сообщение о возгорании в здании магазина, расположенного по улице Красная Сибирь. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут после вызова, из-под крыши строения шел дым, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Локализовать возгорание пожарным удалось за двадцать минут, еще полчаса потребовалось на ликвидацию открытого горения.

На место оперативно прибыли пожарные. Фото: "АСТ-54"

Всего площадь пожара составила 150 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались три человека, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас пожарные еще работают на месте и проводят проливку конструкций. Причину пожара установят позже дознаватели МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.