Андрей Травников принял участие в работе Совета по поддержке развития университетов в рамках программы «Приоритет 2030». Фото: Правительство Новосибирской области.

В Новосибирске два вуза могут получить специальную часть гранта по программе «Приоритет 2030». Так, губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» Андрей Травников, стал участником работы Совета по поддержке программ развития университетов. Членам Совета представили программы развития 54 вузов. Работу совета возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили в Правительстве Новосибирской области.

В первый день работы Совета, 1 октября, члены ознакомились с презентациями программ развития 18 университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Томска и Челябинска, подавших заявки по треку «Исследовательское лидерство». 2 и 3 октября выступили команды 36 вузов, заявившихся по направлению «Территориальное или отраслевое лидерство». После успешной защиты они получат специальную часть гранта.

В общей сложности участники представили 409 стратегических проектов. Из них больше половины касаются цифровой трансформации, мониторинга и контроля эмиссии парниковых газов.

Как отметили в правительстве Новосибирской области, территориальное и исследовательское лидерство университетов закладывает принципиально новые подходы и к экономическим программам развития регионов, которые получают дополнительные возможности для развития несырьевой экономики.

— Уверен, что каждый губернатор заинтересован в трансформации экономики субъекта и наращивании инвестиционного пакета, чтобы обеспечить рост собственных доходов бюджета региона. И результаты научной работы университетов — участников программы «Приоритет 2030» — вносят существенный вклад в решение этой задачи. При такой серьезной государственной поддержке вузы смогут не просто вести уникальные исследования, но и выходить на готовый продукт, — подчеркнул Андрей Травников.

Он также отметил высокий интерес со стороны вузовского сообщества к участию в программе «Приоритет 2030». В числе 54 вузов свои программы развития представили НГУ (трек «Исследовательское лидерство») и НГТУ (трек «Территориальное и (или) отраслевое лидерство»).

Известно, в рамках программы «5-100» НГУ уже сделал ряд ключевых преобразований, которые фиксируют основные тренды развития экономики и технологий. Все они направлены на повышение эффективности деятельности не только университета, но и всего Новосибирского научного центра. Важным направлением является участие НГУ в подготовке кадров для цифровой экономики. Уже сейчас IT-кластер Новосибирской области на 80% сформирован выпускниками университета.

В Правительстве добавили, что власти Новосибирской области активно поддерживают молодых ученых и инновационные исследования. Под контролем региональных властей в Новосибирской области реализуется проект «Академгородок 2.0».

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