Власти перечислили районы Новосибирской области с самыми плохими дорогами

По сравнению с 2019 годом плохих дорог стало меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области названы районы с самыми плохими дорогами, которые не отвечают требованиям. Таких в области почти 50%. Это значит, что показатель за три года вырос. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства региона, с которым ознакомился корреспондент КП-Новосибирск.

— По итогам 2020 года общая доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в среднем по области, составила 50,5%, — говорится в документе.

Исходя из данных, приведенных в нем, первое место среди городов и районов области с плохими дорогами занимают Искитимский, Кочковский, Барабинский районы — в них свыше 85% дорог не соответствуют нормам. В Кыштовском районе 78% автодорог находятся в неутешительном состоянии. Третье место занимает Чистоозерный район, где больше 73% проезжих частей противоречат установленным нормам. Город Бердск и Обь почти находятся на одной позиции в этот антирекордом списке — в них по 71,9% и 71,7% дорог считаются плохими. Также дороги в Маслянинском районе более чем 70% не соответствуют нормам.

Подобный результат, по мнению аналитиков, объясняется временными издержками, вызванными оформлениями дорог под муниципальные собственности, на которые уходит много времени.

Стоит отметить, что в 2020 году количество дорог, не отвечающих нормативным требованиям, сократилось по сравнению с 2019 годом.

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