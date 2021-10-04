Бывший министр соцразвития Ярослав Фролов занял пост главврача больницы №34 в Новосибирске

Назначение произошло сегодня. Фото: zdrav.nso.ru
В Новосибирске должность главного врача городской клинической больницы №34 занял бывший министр соцразвития Ярослав Фролов. Его назначили на должность Владимира Ярохно, который возглавлял больницу 21 год. Об это сообщает Минздрав области.
— Министр Здравоохранения Константин Хальзов поблагодарил бывшего главного врача больницы № 34 Владимира Ярохно за многолетнюю работу, вручил Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области и отметил, что под его руководством больница стала одной из ведущих медорганизаций региона, — говорится в сообщении.
Нового главврача министр представил коллективу больницы в понедельник, 4 октября. Фролов в свою очередь отметил, что для него — честь работать в этой больнице. Он пообещал вывести медучреждение на новые уровни при поддержке главы Минздрава.
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