Под Новосибирском будут судить экс-сотрудника колонии, по вине которого погиб заключенный. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области будут судить бывшего сотрудника колонии. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В отношении него завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области в понедельник, 4 октября.

— Следствие установило, 11 ноября прошлого года обвиняемый грубо нарушил порядок несения службы. Так, он не пресек бесконтрольный выход осужденных за пределы изолированных участков. Из-за этого в одной из секций ФКУ ИК-13 ГУФСИН заключенные убили одного из осужденных, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящий момент следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело в отношении экс-сотрудника колонии направили в Барабинский районный суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу.

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