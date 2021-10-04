В Новосибирске «Тойота» сбила 14-летнего мальчика. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В понедельник, 4 октября, в Новосибирске «Тойота» сбила подростка. Авария произошла на пересечении улиц Фрунзе с Селезневой. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.

— В 12.34 девушка водитель 1986 года рождения на автомобиле Toyota tercel ехала по улице Фрунзе в сторону улицы Кошурникова и на пересечении с улицей Селезнева на пешеходном переходе сбила несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу, — уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадал 14-летний мальчик. Его доставили в больницу. Предварительно ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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