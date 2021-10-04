Вооруженный ножом хулиган и выпавший из окна вор задержаны

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

1 октября в 9.26 в алкомаркете на улице Геодезической «гвардейцами» была задержана женщина, уличенная в хищении алкогольной продукции. Воровка была передана полицейским.

1 октября в 13.53 в супермаркете на улице Комсомольской бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали мужчину, пытавшегося вывезти без оплаты тележку с товарами на 4000 рублей. Пойманный с поличным попросил разрешения оплатить покупку и не вызывать полицию. Администрация пошла навстречу, и неудачливый вор был отпущен после оплаты продуктов.

2 октября в 21.30 на проезжей части на улице Д. Шмонина бойцами ГБР был замечен мужчина, бросающийся на машины. При задержании неадекватный гражданин оказал сопротивление, и к нему были применены специальные средства.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

3 октября в 12.17 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из пивного магазина на улице Народной. Прибывшим через 3 минуты бойцам ГБР продавцы указали на пьяного посетителя, угрожающе размахивающего посреди торгового зала большим кухонным ножом. Вооруженного хулигана немедленно задержали, после чего вызвали на место происшествия полицейских и передали им задержанного и изъятое у него оружие.

3 октября в 23.49 экипаж ГБР ГВАРДИИ был вызван в паб на улице Ленина. Женщина, находящаяся, по всей видимости, в состоянии сильного алкогольного опьянения, нападала на посетителей и персонал. К моменту прибытия ГБР она лежала на полу и извивалась всем телом, не представляя прямой опасности окружающим. Бойцы привели даму в чувство и выпроводили из бара.

3 октября полнейшим фиаско завершилась попытка ограбления магазина на улице Бронной. Чтобы залезть внутрь, вор разбил окно. А спустя пару минут, покидая место преступления тем же путем, вывалился из окна прямо в руки «гвардейцев». Застигнутый врасплох, он тем не менее попытался оказать сопротивление и сбежать, поэтому бойцы ГБР применили к нему специальные средства. Задержанный был передан полицейским.