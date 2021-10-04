Сибирячка порезала клиента во время эротического массажа в Санкт-Петербурге.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В салоне эротического массажа в Петербурге произошло ЧП. Там, 22-летняя массажистка, уроженка Новосибирска, порезала клиента ножом. По словам пострадавшего, все произошло во время сеанса.
— 45-летний мужчина вызвал скорую и полицию. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи. Медики оценили его состояние, как средней степени тяжести, — пишет КП-Санкт-Петербург со ссылкой на региональное МВД.
Известно, 22-летнюю массажистку задержали, у нее изъяли нож. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела.
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