Сибирячка порезала клиента во время эротического массажа в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В салоне эротического массажа в Петербурге произошло ЧП. Там, 22-летняя массажистка, уроженка Новосибирска, порезала клиента ножом. По словам пострадавшего, все произошло во время сеанса.

— 45-летний мужчина вызвал скорую и полицию. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи. Медики оценили его состояние, как средней степени тяжести, — пишет КП-Санкт-Петербург со ссылкой на региональное МВД.

Известно, 22-летнюю массажистку задержали, у нее изъяли нож. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела.

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