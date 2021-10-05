Новосибирск может потерять статус главного города МЧМ-2023 по хоккею

Журналист сомневается, что Новосибирск останется главным принимающим городом МЧМ-2023. Фото: @dima_erykalov

Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов считает, что Новосибирск может потерять статус главного города, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Об этом он написал в своем Телеграм канале «Ерыкаловщина».

— Новосибирск сам может потерять и статус города, который принимает основную часть МЧМ, да и сам турнир. Прямо сейчас арена в Новосибирске чуть больше готова, чем в Омске, но важна не стадия, а темпы. А они несоизмеримы. В данный момент на стройке в Новосибирске находятся 300-500 человек, а в Омске 1200-1400, — пишет Ерыкалов.

По мнению журналиста, именно это и есть показатель того, что Новосибирск может уступить Омску статус главного принимающего города. Также он отметил, что в ЛДС Омска вкладывается опытная компания в этой сфере — «Газпромнефть», а произошедшее в Новосибирске он назвал «типичной бюджетной стройкой с сомнительными тендерами и подрядчиками-банкротами».

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