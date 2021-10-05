«Воспитки они такие»: новосибирская воспитательница разозлила соцсети фото с вечеринки

Воспитательница (в центре) с подружками отмечали праздник - фото попали в соцсети. Фото: соцсети

Сибирячка устроила гламурную вечеринку с подружками в честь Дня воспитателя — с коктейлями из рома и колы. Вечеринка началась гламурно: макияж, каблуки, коктейльные платья, ром и кола. Одна из девушек не удержалась и решила похвастаться — выложила фото в паблик «Привет, сейчас пьем!», написав:

— Привет вам из Новосибирска!! Отмечаем День воспитателя. Воспитки они такие, — похвасталась она.

Часть комментаторов поздравляют девушек, но многие их осудили:

— Воспитатель с пирсингом в носу?

— Понятно. А кто вас воспитывал?- пишут пользователи соцсетей.

Большинство подписчиков одобряет такие фото, но эксперты образования считают это неэтичным. Фото: соцсети

Автор поста объяснила: она — не воспитатель:

— Я не работаю в детском саду, но моя сестра — да! И у нее пирсинг в губе и тату на ноге, — призналась корреспонденту КП-Новосибирск Марина Горбачева.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Выкладывать не нужно!»

Вот как прокомментировали ситуацию в министерстве образования Новосибирской области:

— Нормативно закрепленных норм нет: есть этические, нравственные и профессиональные нормы по внешнему виду и поведению воспитателя. Но это вопрос здравого смысла и совести. Стоит ли выкладывать такие фотографии учителю или воспитателю на всеобщее обозрение? На мой взгляд, нет! Но это мое личное мнение. Но и осуждать сегодня такие фотографии, сложно, — рассказал КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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