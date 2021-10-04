В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 12 человек: самому старшему было 87 лет

Всего за день заболели коронавирусом 165 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

4 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 12 человек.

— Умерли пятеро мужчин 52, 67, 74, 79, 87 лет и семь женщин 56, 58, 60, 72, 73, 80 и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 033 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 165 человек, с выздоровлением выписали 37 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 64 217 случаев коронавируса, в том числе у 5 473 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 50 769 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 020 пациента, в том числе 35 детей. В отделениях реанимации находятся 217 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 24 пациента.

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