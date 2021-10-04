В Новосибирске онкобольных детей выгнали с детской площадки. Фото: Александр БОЙКО

Жители Новосибирска выгнали с детской площадки онкобольных ребятишек. Все произошло возле дома 105 на улице Большевистской. О случившемся рассказала волонтер Ксения Алешина.

— Жильцы дома не пускают на площадку подопечных центра «Добрая Дора». В центр ходят дети, перенесшие онкологию, а также те, кто продолжает бороться с болезнью. Сотрудники центра работают, чтобы ребята безболезненно выходили в социум, после длительной болезни. Сам центр открылся 29 сентября, но ребятишек принимал уже с 25 августа. До открытия мы поговорили со старшей по дому, рассказав ей о центре. Первый «звоночек» случился 25 августа, когда наши дети зашли на детскую площадку у дома. Их оттуда выгнали, объяснив это тем, что те могут потопать цветы. Волонтеры и родители пытались донести до жильцов, что дети — не вандалы, а площадка — не клумба. Однако на следующий день площадку и вовсе обтянули пленкой, — написала в своих соцсетях волонтер.

Пленку потом сняли, и в субботу, 2 октября, маленькие посетители центра снова пришли туда поиграть. В этот раз их прогнали с детской площадки две пенсионерки.

— Мне просто стыдно за них. И больно от слов ребенка: «две тетеньки сидели там на лавочке и сказали уйти», — добавила Ксения.

Она также сказала, что одна из пенсионерок била по рукам мать, которая вступилась за своего ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.