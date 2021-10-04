В Новосибирске будут судить чиновников мэрии из-за долгостроев в Новомарусино

Дело было передано судье сегодня Фото: Артем КИЛЬКИН

В Центральный районный суд поступило уголовное дело, в котором Дмитрия Рыбалко — бывшего главу управления по жилищным вопросам, обвиняют в превышении полномочий. Дело поступило в суд в пятницу, 1 октября.

Кроме Рыбалкова в деле фигурирует фамилия «Ковалев». Предположительно, речь о Денисе Ковалеве, который ранее был начальником управления по жилищным вопросам. Чиновники в 2016 году заключили с застройщиком ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» договоры на приобретение квартир в объектах долевого строительства на сумму более 249 млн рублей. Несмотря на правила перевода денежных средств, они умышленно нарушили порядок и перевели на счет компаний всю сумму.

Напомним, ЖК «Новомарусино» должен был быть сдан в эксплуатацию еще в 2015 году. Но из-за финансовых проблем, которые возникли у застройщика, сроки сдвинули на неопределенный промежуток времени. Таким образом без жилья остались 450 семей. К слову, в начале текущего года компанию признали банкротом.

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