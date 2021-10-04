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Общество4 октября 2021 8:31

В Новосибирске устранили порывы на всех теплосетях на левом берегу

Об этом сообщил мэр города
Мария ГРИГОРЯН
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Ранее тепло не доходило до домов на левом берегу

Ранее тепло не доходило до домов на левом берегу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проблемы с теплосетями в жилых домах на левом берегу Новосибирска устранили полностью. Теперь тепло доходит до жильцов без каких-либо срывов. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть во время оперативного совещания в понедельник, 4 октября.

— Мы можем смело говорить о том, что на все социальные объекты и жилой сектор в Новосибирске тепло подано. В течение недели по левому берегу проводились работы в связи с прорывом на теплосетях. Сейчас идет выравнивание тепловых параметров. Все проблемы решены, и тепло подается без срывов, — отметил он.

Также градоначальник добавил, что в тем домах, где есть проблемы с горячей водой, а их всего 11 в Железнодорожном районе, вопрос решат до 22:00 понедельника, 4 октября.

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