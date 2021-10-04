В Новосибирске устранили порывы на всех теплосетях на левом берегу

Ранее тепло не доходило до домов на левом берегу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проблемы с теплосетями в жилых домах на левом берегу Новосибирска устранили полностью. Теперь тепло доходит до жильцов без каких-либо срывов. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть во время оперативного совещания в понедельник, 4 октября.

— Мы можем смело говорить о том, что на все социальные объекты и жилой сектор в Новосибирске тепло подано. В течение недели по левому берегу проводились работы в связи с прорывом на теплосетях. Сейчас идет выравнивание тепловых параметров. Все проблемы решены, и тепло подается без срывов, — отметил он.

Также градоначальник добавил, что в тем домах, где есть проблемы с горячей водой, а их всего 11 в Железнодорожном районе, вопрос решат до 22:00 понедельника, 4 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.