В Новосибирске устранили порывы на всех теплосетях на левом берегу

Ранее тепло не доходило до домов на левом берегу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Проблемы с теплосетями в жилых домах на левом берегу Новосибирска устранили полностью. Теперь тепло доходит до жильцов без каких-либо срывов. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть во время оперативного совещания в понедельник, 4 октября.
— Мы можем смело говорить о том, что на все социальные объекты и жилой сектор в Новосибирске тепло подано. В течение недели по левому берегу проводились работы в связи с прорывом на теплосетях. Сейчас идет выравнивание тепловых параметров. Все проблемы решены, и тепло подается без срывов, — отметил он.
Также градоначальник добавил, что в тем домах, где есть проблемы с горячей водой, а их всего 11 в Железнодорожном районе, вопрос решат до 22:00 понедельника, 4 октября.
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