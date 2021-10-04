В Новосибирской области министром цифрового развития стал Сергей Цукарь. Фото: правительство НСО.

В понедельник, 4 октября, стало известно о назначении нового министра цифрового развития Новосибирской области. Им стал Сергей Цукарь. Его на еженедельном оперативном совещании в правительстве представил губернатор Андрей Травников.

— Он уже защищал проект бюджета не только по своему министерству, а по сути дела, по всей цифровой трансформации региона, — сказал губернатор.

Новый министр продолжит внедрение и развитие информационных систем, а также работу по цифровизации документооборота. Также в его компетенцию входит работа над цифровой трансформацией.

Как отметил Андрей Травников, внедрение цифровых систем позволит сократить штат в органах власти.

— Это повысит эффективность и производительность, снизит трудозатраты. Министерство цифрового развития как раз будет производить экспертную оценку эффектов от планируемых и используемых информационных систем, — добавил глава региона.

Напомним, экс-министр областного цифрового развития Анатолий Дюбанов стал главой департамента в Минэкономразвития РФ.

Справка КП

Сергей Цукарь родился в Новосибирске 8 октября в 1990 году. Окончил с отличием Сибирский институт управления. С 2012 года по 2018 год занимал разные должности в департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий. С марта 2018 года по август 2019 года был заместителем руководителя департамента. А уже в сентября 2019 года его назначили замминистра цифрового развития региона. Сергей Цукарь женат, воспитывает двоих детей.

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