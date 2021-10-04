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Общество4 октября 2021 7:35

Кибергерои снова в деле: «Ростелеком» в Новосибирске запустил курсы кибербезопасности

Волонтеры «Ростелекома» открыли очередной сезон занятий по кибербезопасности для школьников Новосибирска
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Первое занятие в новом учебном году прошло в конце сентября в детско-юношеском центре «Планетарий» для юных воспитанников студии мультипликации «Мультиплан».

Волонтеры компании рассказали ребятам про основные правила безопасности в интернете. Школьники узнали, как реагировать на письма и звонки от незнакомых людей, почему важно соблюдать вежливость в сети, а также что такое личные данные и зачем держать их в тайне.

- Разрешая ребенку ходить самостоятельно по дорогам, родители в первую очередь учат его правилам безопасности на дороге, но, вручая детям телефон, планшет или компьютер, не каждый родитель задумывается о безопасности в виртуальном мире. Сегодня на занятии ребята об этом узнали. О чем-то они, конечно, догадывались, но что-то было в новинку, и я уверена, это пригодится в дальнейшем, - сказала педагог студии «Мультиплан» Екатерина Харитонова.

Для того, чтобы закрепить теорию на практике, ребята решили нарисовать мультфильм «Этюд о Кибергерое» по мотивам занятия. Его главный персонаж с легкостью поможет справиться со неприятностями в виртуальном мире. Уже на первом уроке ученики студии подготовили декорации для создания фильма, чтобы на следующем занятии оживить героя методом покадровой съемки на специальном мультстанке.

- Уроки по кибербезопасности стали для «Ростелекома» хорошей традицией. Когда мы только начинали эти курсы несколько лет назад, казалось, что рассказывать о правилах поведения в интернете надо для школьников из среднего звена. Но все быстро меняется, так что теперь понятно: чем раньше ребенок узнает об опасностях, подстерегающих в сети, тем будет лучше. Потому что гаджеты стали привычной частью жизни даже первоклашек, и научить их правильно общаться в интернете - важная задача для взрослых, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».