Фура, ехавшая в Новосибирск, перевернулась под Иркутском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Фура, ехавшая в Новосибирск, перевернулась в районе поселка Куйтун на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». На помощь водителю большегруза пришли сотрудники отдела МВД «Тулунский». Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области

— Автомобилист в результате аварии не пострадал и обратился в полицию. На место приехали старшие лейтенанты полиции Владислав Ширяков и Сергей Стреж, лейтенант полиции Виктор Асхаев и младший лейтенант Александр Алымов. Полицейские выяснили, водитель фуры ехал в Новосибирск. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. Несколько часов правоохранители разгружали фуру. После этого вызвали спецтехнику, вытянувшую грузовик на проезжую часть, — уточнили в ведомстве.

Водитель искренне поблагодарил полицейских за помощь и поехал в Новосибирск.

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