В Новосибирске на неделе похолодает до 0 градусов

К концу недели в город вернется тепло Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске похолодает 0 градусов в среду, 6 октября. Такой вывод можно сделать исходя из прогнозов, опубликованных на сайте «Яндекс.Погода» и Gismeteo.ru. В целом на этой неделе продолжат идти дожди, днем будет около +4 градусов.

В понедельник, 4 октября и во вторник, 5 октября, ночью новосибирцев ожидает +1 градусов, а днем будет +6. В среду, 6 октября, утром ожидается снижение температуры до 0 градусов, а дневная температура достигнет отметки в +7 градусов, но ночью снизится до +1 градусов.В четверг существенных отличий от предыдущего дня не будет заметно.

В конце недели, начиная в пятницы, потеплеет до +9 градусов в дневное время, а в субботу будет самый теплый день недели - +12 градусов днем. Ночью в два теплых дня температура воздуха будет +5 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.