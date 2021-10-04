АО «РЭС» и АО «БЭСК»: опыт внедрения проектного управления в сетевой организации

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Во встрече, проходившей в формате видео-конференц-связи, приняли участие представители акционерного общества «Региональные электрические сети» (АО «РЭС») и акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК»).

Конференция собрала достаточно широкий круг участников в лице руководителей подразделений по различным направлениям - непосредственно проектному управлению и организационному развитию предприятия, информационным технологиям, экономике, инвестициям и технологическому присоединению к электросетям.

Мероприятие было инициировано сибирскими энергетиками для изучения опыта уральских коллег в части внедрения системы управления проектами и обсуждения различных нюансов данного процесса. Представители АО «БЭСК» подробно и интересно рассказали об используемых информационных системах, организационной структуре управления проектами, численности персонала проектного офиса и функциональных обязанностях, а также о применяемой методологии и документации.

В свою очередь представители АО «РЭС» поделились планами развития системы проектного управления и реализации ИТ-проектов в компании, в том числе в части рассматриваемых информационных систем и платформ, а также подхода к формированию команды для разработки и внедрения.

Кроме того, участники встречи обсудили реализацию инвестиционных проектов, встраивание проектного управления в систему бизнес-планирования и еще массу интересных аспектов. Всего в рамках конференции было рассмотрено несколько десятков вопросов по самым разным блокам.

По итогам мероприятия стороны оценили эффективность подобного формата и договорились о дальнейшем взаимодействии и обмене опытом не только по мере внедрения проектного управления в АО «РЭС», но и по другим направлениям деятельности компаний.